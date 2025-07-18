Родственница Гогена Солнцева призналась, за что он попал за решетку

«Он попал туда абсолютно случайно. Оказывается, он хотел выкинуть бутылку просто. Короче говоря, его обвинили в том, чего он не делал», — рассказала родственница шоумена Общественной Службе Новостей. Она отметила, что Солнцева задержали по подозрению в распитии алкоголя в неположенном месте и доставили в полицию. По словам Блюм, сейчас шоумен уже дома, ему ничего не угрожает.