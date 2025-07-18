Кубраков нацелил МВД на жесткое пресечение воровства и коррупции во время уборочной

Иван Кубраков нацелил присутствующих на жесткое пресечение воровства, пьянства и коррупции. По таким фактам нужно незамедлительно принимать меры реагирования. «Во всем должен быть серьезный контроль и принципиальный подход, — подчеркнул руководитель ведомства. — Но при этом не обижая людей. Каждый случай разбирайте отдельно. И обязательно учитывайте человеческий фактор».