Кубраков нацелил МВД на жесткое пресечение воровства и коррупции во время уборочной

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Иван Кубраков провел селекторное совещание на тему уборочной кампании, сообщили БЕЛТА в МВД.
Глава МВД довел подчиненным задачи, поставленные Президентом в ходе состоявшегося сегодня во Дворце Независимости совещания. В мероприятии приняли участие заместители министра, начальники подразделений центрального аппарата ведомства, столичного ГУВД и областных УВД.
Министр дал руководителям на местах ряд конкретных поручений, в том числе по оказанию практической помощи аграриям. По его указанию в Могилевской области уже создан отряд из сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.
Иван Кубраков нацелил присутствующих на жесткое пресечение воровства, пьянства и коррупции. По таким фактам нужно незамедлительно принимать меры реагирования. «Во всем должен быть серьезный контроль и принципиальный подход, — подчеркнул руководитель ведомства. — Но при этом не обижая людей. Каждый случай разбирайте отдельно. И обязательно учитывайте человеческий фактор».
Также акцент сделан на важности профилактики и информирования председателей облисполкомов о выявленных недостатках в ходе мониторинга объектов АПК. Речь идет о неисправности техники, хищениях и других нарушениях. Особое внимание — раскрытию схем системной деловой коррупции, связанной с закупкой запасных частей и другой продукции для сельского хозяйства.
Начальники областных УВД доложили о выявленных правонарушениях и преступлениях в рассматриваемой сфере. -0-