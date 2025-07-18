Красноярск готовится к осеннему похолоданию: лето сдаёт позиции

Середина лета позади, и погода в Красноярске начинает напоминать о приближающейся осени.
После жарких дней красноярцев ожидают выходные с ощутимым похолоданием, которое усилится к середине следующей недели.
В субботу в городе ещё сохранится летняя жара, воздух прогреется до +29 градусов днём, а ночью температура опустится до +16.
Однако в воскресенье стоит ждать значительного снижения температуры — днём всего +21 градус, а ночью +12. Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь, начиная с ночи субботы (вероятность дождя 63%).
Похолодание продолжится и в течение рабочей недели, с дальнейшим понижением температуры воздуха до +8 градусов.
Ветер в выходные будет переменным, его скорость составит от 1 до 5 м/с.
Красноярцам стоит подготовиться к смене погоды и достать из шкафов тёплую одежду.
Как ранее писал «МК в Красноярске», Красноярский край готовится к сильным ливням, граду и шквалистому ветру. В связи с ухудшением погодных условий, спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям края соблюдать повышенные меры предосторожности.