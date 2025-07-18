Красноярск готовится к осеннему похолоданию: лето сдаёт позиции

Как ранее писал «МК в Красноярске», Красноярский край готовится к сильным ливням, граду и шквалистому ветру. В связи с ухудшением погодных условий, спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям края соблюдать повышенные меры предосторожности.