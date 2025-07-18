Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск готовится к осеннему похолоданию: лето сдаёт позиции

Середина лета позади, и погода в Красноярске начинает напоминать о приближающейся осени.

Середина лета позади, и погода в Красноярске начинает напоминать о приближающейся осени.

После жарких дней красноярцев ожидают выходные с ощутимым похолоданием, которое усилится к середине следующей недели.

В субботу в городе ещё сохранится летняя жара, воздух прогреется до +29 градусов днём, а ночью температура опустится до +16.

Однако в воскресенье стоит ждать значительного снижения температуры — днём всего +21 градус, а ночью +12. Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь, начиная с ночи субботы (вероятность дождя 63%).

Похолодание продолжится и в течение рабочей недели, с дальнейшим понижением температуры воздуха до +8 градусов.

Ветер в выходные будет переменным, его скорость составит от 1 до 5 м/с.

Красноярцам стоит подготовиться к смене погоды и достать из шкафов тёплую одежду.

Как ранее писал «МК в Красноярске», Красноярский край готовится к сильным ливням, граду и шквалистому ветру. В связи с ухудшением погодных условий, спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям края соблюдать повышенные меры предосторожности.