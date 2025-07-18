Технологии подвели: клиенты «Вкусно — и точка» смогут сделать заказ только в ресторане

По информации сервиса Downdetector, российские пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Представители ресторана рассказали, что проблема в работе интернет провайдера. Они порекомендовали клиентам делать заказ через кассу или терминал самообслуживания.