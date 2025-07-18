Счета певца Юрия Антонова заблокировала налоговая: подробности

Федеральная налоговая служба заблокировала счета известного певца и композитора Юрия Антонова из-за того, что он не подал декларацию. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.
Согласно информации источника, у Антонова есть статус индивидуального предпринимателя и собственный бизнес, связанный с искусством, но он не представил налоговую декларацию в ФНС, что и стало причиной блокировки его счетов.
Тем не менее, фанатам Антонова не стоит переживать. Как отмечает PostNews, у артиста нет ни долгов, ни исполнительных производств.
Сервис автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус» подтверждает информацию о блокировке счетов. Как пишут РИА Новости, по состоянию на 18 июля действительно найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам Юрия Антонова. Также сообщается, что у Антонова есть ИП, основная деятельность которой связана с исполнительским искусством. Как ИП он был зарегистрирован в июле 1997 года.
Юрист Александр Хаминский в беседе с Lenta.ru отметил, что в последнее время артист Антонов не так часто даёт концерты. Поэтому он предположил, что в 2024 году у композитора не было платных выступлений, и это могло стать причиной того, что он не предоставил декларацию.
«Следует отметить, что ИП имеет особый статус. Однако налоговая не вправе заблокировать личные счета композитора, а также списать средства с его расчетного счета без решения суда», — считает юрист.
Накануне народный артист России Юрий Антонов заявил, что был удивлен, когда его представили «самым высокооплачиваемым артистом страны».
Известно, что на фестивале «Славянский базар» в Беларуси ведущий Владимир Березин назвал Антонова «самым богатым артистом России». Он отметил, что Антонов зарабатывает на частных выступлениях. Однако сам артист с такой оценкой не согласился. Антонов заявил, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) были разморожены после блокировки Федеральной налоговой службой (ФНС). В конце июля 2024 года ФНС остановила операции по счетам артистки в трех банках. Причиной стал долг перед налоговой в размере 262 817 рублей, который накопился у ИП Чистяковой-Ионовой, занимающейся художественным творчеством.