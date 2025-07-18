Счета певца Юрия Антонова заблокировала налоговая: подробности

Юрист Александр Хаминский в беседе с Lenta.ru отметил, что в последнее время артист Антонов не так часто даёт концерты. Поэтому он предположил, что в 2024 году у композитора не было платных выступлений, и это могло стать причиной того, что он не предоставил декларацию.