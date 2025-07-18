Психолог Василенко перечислила женщинам «мракобесные» назначения гинекологов

Российский врач и телеведущий Александр Мясников призвал граждан не следовать рекомендациям диетологов и нутрициологов. Он рассказал, что с возрастом понял, что не нужно строго придерживаться всех рекомендаций специалистов по питанию. Мясников подчеркнул, что основы здорового питания довольно просты — нужно отказаться от ультраобработанных продуктов и перестать выбирать блюда с простым составом, а также ежедневно употреблять не менее полукилограмма фруктов и овощей.