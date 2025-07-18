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Психолог Василенко перечислила женщинам «мракобесные» назначения гинекологов

Сексолог и психолог Ольга Василенко рекомендовала женщинам избегать уколов в так называемую точку G. Она отметила, что подобные процедуры не смогут усилить оргазм, поскольку никакой точки G не существует.

Сексолог и психолог Ольга Василенко рекомендовала женщинам избегать уколов в так называемую точку G. Она отметила, что подобные процедуры не смогут усилить оргазм, поскольку никакой точки G не существует.

Другой бесполезной и «мракобесной» рекомендацией сексолог назвала процедуры для укрепления мышц тазового дна на специальном тренажере в медицинских учреждениях.

— Стоят процедуры дорого, эффективность не доказана, а вот к гипертонусу такое кресло привести может, — подчеркнула специалист.

Из-за этого Василенко посоветовала скептически относиться к советам гинекологов приобрести тренажер для укрепления или омоложения интимных мышц в домашних условиях. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников призвал граждан не следовать рекомендациям диетологов и нутрициологов. Он рассказал, что с возрастом понял, что не нужно строго придерживаться всех рекомендаций специалистов по питанию. Мясников подчеркнул, что основы здорового питания довольно просты — нужно отказаться от ультраобработанных продуктов и перестать выбирать блюда с простым составом, а также ежедневно употреблять не менее полукилограмма фруктов и овощей.