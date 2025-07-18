«Стоит на острие копья глобализма». Аналитик объяснил причину перемены позиции американского лидера

«Да, ночью 22 июня мы встретили другого Трампа, Трампа, которого лобби переломало через колено и который совершил агрессию в отношении суверенного государства Исламская Республика Иран. Все то, что декларировал Трамп, включительно до 21 июня 2025 года, можно умножить на ноль. И мы сегодня говорим о человеке, который больше не придерживается идей суверенитета, идей интеграции США в новый многополярный мир. Сегодня Дональд Трамп стоит на острие копья глобализма по удержанию и продолжению 500-летнего господства глобального Запада над всем остальным миром», — подчеркнул Сергей Банарь.