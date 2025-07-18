«Стоит на острие копья глобализма». Аналитик объяснил причину перемены позиции американского лидера

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свою субъектность американский лидер Дональд Трамп утратил окончательно и бесповоротно. Таким мнением поделился экономист, аналитик Сергей Банарь в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА, анализируя смену позиции президента США.
Отвечая на вопрос о том, почему американский лидер изменил ряд своих позиций и откуда истоки предъявленного России ультиматума завершить украинский конфликт за 50 дней, аналитик сделал небольшой экскурс. «Что произошло и как мы пришли к этой точке отсчета? Напомню, что Дональд Трамп все же выстоял каденцию Байдена, опираясь в основном на движение Make America Great Again, которое декларировало традиционные ценности. Оно объединяло ряд известных личностей: Марджори Тейлор Грин, Стивен Беннон, конгрессвумен и республиканка Анна Паулина Луна, которая вносила проект о запрете использования денег американских налогоплательщиков для поставки оружия в Украину», — пояснил он.
«Да, ночью 22 июня мы встретили другого Трампа, Трампа, которого лобби переломало через колено и который совершил агрессию в отношении суверенного государства Исламская Республика Иран. Все то, что декларировал Трамп, включительно до 21 июня 2025 года, можно умножить на ноль. И мы сегодня говорим о человеке, который больше не придерживается идей суверенитета, идей интеграции США в новый многополярный мир. Сегодня Дональд Трамп стоит на острие копья глобализма по удержанию и продолжению 500-летнего господства глобального Запада над всем остальным миром», — подчеркнул Сергей Банарь.
В данном случае спикер посчитал уместным такое выражение, как «Дональд Трамп — все». «Думаю, что его шествие в качестве исторической личности завершилось, не успев начаться. Безусловно, он актор геополитический, но является ли он субъектом — ставлю под большой-большой знак вопроса. Мне кажется, что свою субъектность он утратил окончательно и бесповоротно. Сегодня приблизительно те же самые группы влияния, которые играли администрацией Байдена, играют и с администрацией Трампа», — заключил он. -0-