Хоменко: цели устойчивого развития гармонично вплетены в стратегию нашего государства

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цели устойчивого развития гармонично вплетены в стратегию нашего государства, заявил Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Хоменко на полях Политического форума по устойчивому развитию, проводимого под эгидой ЭКОСОС ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.
«Сегодня в Организации Объединенных Наций проходит мероприятие, посвященное представлению каждым государством итогов достижения Целей устойчивого развития. Наша страна в третий раз добровольно представляет эти результаты. И необходимо сказать, что Цели устойчивого развития гармонично вплетены в стратегию нашего государства», — сказал Сергей Хоменко.
По его словам, высокая честь говорить о тех достижениях, которые есть у нас на сегодняшний день. «Это и экономика, и социальное развитие, и экологическая сфера. Государства говорят о многих вопросах. Мы же говорим о том, что сегодня приняли Национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года. И она основана на тех результатах, которые есть в нашей стране во всех перечисленных сферах», — отметил национальный координатор.
«Если говорить о сфере экономического развития, то, наверное, лучше, чем они указаны в указе главы государства о пятилетке качества, не скажешь. Это сфера технологий, повышение доходов населения, сохранение нашей экологии и, конечно же, сохранение исторической памяти и воспитание молодежи», — дополнил Сергей Хоменко. -0-