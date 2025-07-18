Хоменко: цели устойчивого развития гармонично вплетены в стратегию нашего государства

По его словам, высокая честь говорить о тех достижениях, которые есть у нас на сегодняшний день. «Это и экономика, и социальное развитие, и экологическая сфера. Государства говорят о многих вопросах. Мы же говорим о том, что сегодня приняли Национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года. И она основана на тех результатах, которые есть в нашей стране во всех перечисленных сферах», — отметил национальный координатор.