Овечкин посетил первый матч РПЛ между «Динамо» и «Балтикой»

39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершил минувший сезон с 44 заброшенными шайбами и установил новый рекорд НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На его счету теперь 897 шайб — он превзошел прежнее достижение канадца Уэйна Гретцки, который остановился на отметке 894.