Овечкин посетил первый матч РПЛ между «Динамо» и «Балтикой»

Трехкратный чемпион мира по хоккею и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пришел на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой».
Встреча стартовала в 20:30 по московскому времени и стала первой игрой нового сезона РПЛ.
Матч проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина». Главным арбитром назначен Ян Бобровский.
39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершил минувший сезон с 44 заброшенными шайбами и установил новый рекорд НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На его счету теперь 897 шайб — он превзошел прежнее достижение канадца Уэйна Гретцки, который остановился на отметке 894.