У Киева закончились средства на наступательные операции: главное о СВО к 18 июля

Кремль настроен на поиск политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин созвонился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора он подтвердил готовность Москвы к поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта. Главное о спецоперации к 18 июля — в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ за неделю освободили 10 населенных пунктов и нанесли пять ударов по объектам ВСУ: карта СВО на 18 июля.
ВСУ тяжело ранили белгородского военного.
Из-за атаки украинских военных по Белгородской области тяжелые ранения получил боец подразделения «Орлан». Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, противник ударил БПЛА по поселку Чапаевский Грайворонского округа.
Военный получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей. Его госпитализировали в районную больницу.
Москва настроена на достижение мира на Украине с помощью дипломатии.
Российский лидер созвонился с главой Турции Эрдоганом. В ходе телефонного разговора он подтвердил готовность Москвы к поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта.
Сырский готовит новую провокацию, которая грозит ВСУ самоубийством.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСтрана UA: у Украины нет ресурсов, чтобы следовать советам Трампа.
В ходе визита на Украину начальник штаба обороны Соединенного Королевства Энтони Радакин, по имеющимся данным, мог повлиять на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с целью подготовки новой провокационной акции. Предполагается, что подобные действия могут закончиться неудачно для украинских военных, пишет ТАСС.
Отмечается, что реализовать провокацию украинским войскам предстоит осуществить в течение ближайших 50 дней. По информации агентства, к концу указанного срока главнокомандующий ВСУ, вероятнее всего, отдаст приказ перебросить новые штурмовые подразделения на выполнение особо рискованных задач.
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен.
На Херсонском и Запорожском направлениях украинские солдаты массово сдаются в плен. Как сообщили в силовых структурах, Российские военнослужащие при штурме всегда дают подобную возможность и многие ей пользуются. Некоторые украинские военнослужащие проявляют инициативу и самостоятельно выходят на связь.
Призывы начать наступление.
Трамп предложил Зеленскому начать наступление против РФ.
Глава США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву перейти к наступательным действиям в конфликте с Россией, сообщило издание The Washington Post. Там отметили, что глава Белого дома якобы подчеркнул, что оборонительная тактика не принесет Киеву ощутимых результатов.
Также, по сведениям газеты, Трамп поинтересовался у Зеленского, есть ли у Украины возможность нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу. На это Зеленский ответил, что такие действия возможны только в случае получения соответствующего вооружения.
В Белом доме информацию опровергли. Еще 15 июля там заявили, что Трамп не призывал Зеленского осуществлять новые атаки на территории России, включая удары по Москве.
У Киева нет средств на наступление.
Как отметило издание «Страна», у ВСУ отсутствуют ресурсы для проведения наступательных операций. Там же засомневались, что подобные рекомендации могли поступить Киеву непосредственно от президента США.
Аналитики издания также указали, что в последнее время военным не удается добиться значимых успехов в наступательных операциях. Также заметны значительные потери среди личного состава.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНаступление продолжается: ВС РФ освободили 10 населенных пунктов.
Су-34 уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ.
Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес авиационный удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщил Пятый канал. Удар по объекту противника был нанесен с помощью высокоточных авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Такое оборудование позволяет максимально точно поражать цели.
После выполнения боевой задачи экипаж Су-34 получил подтверждение от разведки об уничтожении объекта. После благополучно вернулся на аэродром базирования.