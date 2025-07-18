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«Интересный получится опыт»: Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку

Трамп ждет показаний создателя News Corporation Мердока в рамках иска к WSJ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пообещал добиться показаний от Руперта Мердока, основателя медиахолдинга News Corporation, в рамках будущего судебного процесса против газеты Wall Street Journal. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«С нетерпением жду возможности получить показания Руперта Мердока по моему иску против его издания WSJ. Интересный получится опыт», — написал глава Белого дома.

Иск был подан из-за публикации, утверждающей, что 20 лет назад Трамп якобы сделал непристойный рисунок для поздравления финансиста Джеффри Эпштейна с 50-летием. По данным издания, рисунок был частью поздравительного альбома, собранного подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, в котором также были фотографии, стихи и записи от бизнесменов, ученых и друзей детства Эпштейна.

Трамп назвал статью «фальшивкой» и заявил, что предупреждал 94-летнего владельца газеты Мердока о недостоверности материала, требуя его не публиковать.

Ранее сообщалось, что Калифорния подала в суд на администрацию Трампа. Главу Белого дома обвинили в «капризном» злоупотреблении полномочиями.

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