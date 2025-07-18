«Интересный получится опыт»: Трамп пригрозил допросом 94-летнему Руперту Мердоку

Иск был подан из-за публикации, утверждающей, что 20 лет назад Трамп якобы сделал непристойный рисунок для поздравления финансиста Джеффри Эпштейна с 50-летием. По данным издания, рисунок был частью поздравительного альбома, собранного подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, в котором также были фотографии, стихи и записи от бизнесменов, ученых и друзей детства Эпштейна.