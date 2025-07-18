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В центре Ростова загорелся балкон

На Ворошиловском в Ростове пожарные ликвидировали открытое горение на балконе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 18 июля, в Ростове на Ворошиловском, 18/18 произошел пожар. Как сообщили в МЧС, в 20:45 поступило сообщение о возгорании балкона на площади двух квадратных метров.

На место незамедлительно выехали пожарные. И в 21:00 открытое горение было ликвидировано.

— На месте работали 18 человек и шесть единиц техники, — уточнили в ведомстве.

Вечером в пятницу произошел еще один пожар. Очевидцы в соцсетях сообщили о возгорании на Красноармейской.

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