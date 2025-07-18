В центре Ростова загорелся балкон

Вечером в пятницу, 18 июля, в Ростове на Ворошиловском, 18/18 произошел пожар. Как сообщили в МЧС, в 20:45 поступило сообщение о возгорании балкона на площади двух квадратных метров.
На место незамедлительно выехали пожарные. И в 21:00 открытое горение было ликвидировано.
— На месте работали 18 человек и шесть единиц техники, — уточнили в ведомстве.
Вечером в пятницу произошел еще один пожар. Очевидцы в соцсетях сообщили о возгорании на Красноармейской.
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