Известный голливудский актер решил избавиться от недвижимости в США

Ирландский актер Лиам Нисон выставил на продажу свою квартиру в Нью-Йорке. Как сообщает издание New York Post, ценник на жилье кинозвезды в 420 квадратных метров составил 10,7 млн долларов.
Согласно данным источника, квартира Нисона была выставлена на рынок продаж четыре месяца назад. При этом, как отмечает NYP, это уже вторая попытка актера избавиться от престижного жилья в США. До этого звезда голливуда выставлял квартиру на продажу в начале 2024 года, обозначив цену в 12,7 млн долларов.
Издание также сообщает, что сейчас Нисон ведет переговоры с потенциальным собственником жилья, который готов приобрести недвижимость.
Ранее KP.RU сообщал, что переехавший в США российский актер Андрей Бурковский продал свою последнюю квартиру в Москве за 80 млн рублей.