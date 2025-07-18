Известный голливудский актер решил избавиться от недвижимости в США

Согласно данным источника, квартира Нисона была выставлена на рынок продаж четыре месяца назад. При этом, как отмечает NYP, это уже вторая попытка актера избавиться от престижного жилья в США. До этого звезда голливуда выставлял квартиру на продажу в начале 2024 года, обозначив цену в 12,7 млн долларов.