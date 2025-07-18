Бразильский футболист ЦСКА Алеррандро назвал главные сложности жизни в России

Бразильский нападающий футбольного клуба ЦСКА Алеррандро в пятницу, 18 июля, рассказал, что после переезда в Россию больше всего трудностей у него вызвало изучение русского языка.
По словам спортсмена, ему удалось выучить основные выражения и слова, в том числе «добрый день» и «спасибо». Он добавил, что планирует осваивать язык и дальше. Футболист также отметил, что в России проблемой для него стал холодный климат. Тем не менее, ему очень нравится Москва.
— Москва — замечательный, прекрасный, спокойный город. Моя семья здесь очень счастлива. Уверен, что тот, кто приедет в Россию, будет также очень доволен, — передает слова Алеррандро РИА Новости.
Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа из Венесуэлы поделился своим впечатлением о россиянах, отметив одну забавную особенность.
Турист из США признался, что первое посещение российского магазина ввергло его в шок, так как поведение продавца в корне отличалось от того, что он привык видеть на родине.
Бывший посол США в России Джон Хантсман также рассказал, что больше всего его удивило в русских людях то, насколько несговорчивыми они могут быть.