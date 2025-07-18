Бразильский футболист ЦСКА Алеррандро назвал главные сложности жизни в России

По словам спортсмена, ему удалось выучить основные выражения и слова, в том числе «добрый день» и «спасибо». Он добавил, что планирует осваивать язык и дальше. Футболист также отметил, что в России проблемой для него стал холодный климат. Тем не менее, ему очень нравится Москва.