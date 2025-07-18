Эксперт Южалин рассказал, сколько шестидневных рабочих недель будет в 2026 году

Согласно проекту постановления правительства России, граждан ждут длинные новогодние праздники, которые продлятся 12 дней, по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта, 12 июня, а также на 1 и 9 мая. В начале ноября рабочую неделю разделят на две части выходным в среду на День народного единства. Следующие новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.