Правительство составило перечень, кому можно передать телефон без штрафа

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 июля приняли поправки об административной ответственности за передачу другим лицам абонентского телефонного номера. Они предлагают ввести штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц такой штраф составит до 200 тыс. руб.