Правительство составило перечень, кому можно передать телефон без штрафа

Россияне смогут передавать представителям государственных органов и экстренных служб свой телефон для звонков, не опасаясь штрафов. Это не будет считаться нарушением закона, говорится в постановлении правительства.
«Утвердить прилагаемый перечень иных лиц, которым абонент — физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи», — говорится в документе.
Там указано, что телефон можно передавать:
- представителям органов государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей;
- представителям экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 июля приняли поправки об административной ответственности за передачу другим лицам абонентского телефонного номера. Они предлагают ввести штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц такой штраф составит до 200 тыс. руб.
В примечании к законопроекту указано, что административным правонарушением не будет считаться «безвозмездная кратковременная передача абонентом» номера иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях. Представителей госорганов и экстренных служб законопроект не упоминает.
В Роскомнадзоре рассказали, что принятые меры защитят граждан от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Там назвали принятый документ продолжением «комплексной работы по противодействию широко распространенным в последнее время посягательствам».