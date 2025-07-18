Какие подразделения милиции обновят в Гомельской области, рассказали в УВД

Как было обозначено на заседании коллегии, реализуется комплекс мероприятий по созданию комфортных условий работы, совершенствованию материально-технической базы подразделений. Так, в эти дни продолжается капремонт здания Железнодорожного РОВД в Гомеле, а также текущий ремонт Брагинского, Лельчицкого, Мозырского и Буда-Кошелевского РОВД, регионального управления по гражданству и миграции. Как уточнили в УВД, эта работа планомерно проводится для создания комфортных условий как для несения службы правоохранителей, так и для тех, кто обращается за защитой своих законных интересов в милицию.