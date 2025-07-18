Какие подразделения милиции обновят в Гомельской области, рассказали в УВД

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В юго-восточном регионе планомерно укрепляется материально-техническая база подразделений правоохранителей. Об этом шла речь на заседании коллегии УВД Гомельского облисполкома по итогам оперативно-служебной и оперативно-разыскной деятельности территориальных органов внутренних дел Гомельской области за первое полугодие 2025-го, передает корреспондент БЕЛТА.
Как было обозначено на заседании коллегии, реализуется комплекс мероприятий по созданию комфортных условий работы, совершенствованию материально-технической базы подразделений. Так, в эти дни продолжается капремонт здания Железнодорожного РОВД в Гомеле, а также текущий ремонт Брагинского, Лельчицкого, Мозырского и Буда-Кошелевского РОВД, регионального управления по гражданству и миграции. Как уточнили в УВД, эта работа планомерно проводится для создания комфортных условий как для несения службы правоохранителей, так и для тех, кто обращается за защитой своих законных интересов в милицию.
Относительно оперативной обстановки было отмечено, что на территории области резких изменений нет. Предпринимаемые ОВД меры позволяют обеспечивать стабильный уровень безопасности в регионе. Вместе с тем обозначена необходимость наращивать усилия в профилактической работе, особенно с несовершеннолетними. Для дополнительного обеспечения их защищенности, снижения уровня криминализации необходим комплексный подход, в том числе через привитие здорового образа жизни, расширение правового кругозора и повышение правовой грамотности. Также необходимо принять эффективные меры по противодействию киберпреступлениям, профилактике их совершения, повышению цифровой грамотности населения. На особом контроле продолжает оставаться общественный порядок в сельской местности, а также обеспечение безопасности дорожного движения. -0-