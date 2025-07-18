В Непале заблокировали Telegram из-за роста онлайн-мошенничества

Власти Непала ограничили доступ к мессенджеру Telegram на территории страны. Как сообщил местный телекоммуникационный регулятор, решение связано с участившимися случаями интернет-мошенничества и отмывания денег с использованием платформы.
«Учитывая злоупотребление Telegram в целях интернет-мошенничества и отмывания денег, всем поставщикам услуг предписано незамедлительно ограничить доступ к платформе», — цитирует заявление ведомства газета Kathmandu Post.
Издание отмечает, что блокировка Telegram последовала за аналогичным запретом на TikTok, введенным в ноябре 2023 года из-за опасений по поводу дестабилизации общественного порядка и распространения вредоносного контента. Позднее доступ к TikTok был восстановлен после того, как компания ByteDance согласилась соблюдать требования законодательства Непала.
Ранее в ГД допустили блокировку WhatsApp* и Telegram в России.
* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской.