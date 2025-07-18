В Непале заблокировали Telegram из-за роста онлайн-мошенничества

Издание отмечает, что блокировка Telegram последовала за аналогичным запретом на TikTok, введенным в ноябре 2023 года из-за опасений по поводу дестабилизации общественного порядка и распространения вредоносного контента. Позднее доступ к TikTok был восстановлен после того, как компания ByteDance согласилась соблюдать требования законодательства Непала.