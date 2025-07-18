«Тренер-вампир»: Преподавательница требовала кровь студенток в обмен на оценки

Однокурсники подтвердили её слова. Они признались, что боялись рассказать об этом родителям. Университет принял решение уволить тренера. В письме с извинениями Чжоу выразила сожаление о страданиях пострадавших, но общественность сочла это недостаточным. Местные власти потребовали от университета дополнительных мер.