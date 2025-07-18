«Тренер-вампир»: Преподавательница требовала кровь студенток в обмен на оценки

В Тайване разразился скандал, связанный с поведением преподавателя, который принуждал студенток сдавать кровь. Об этом сообщает South China Morning Post.
Чжоу Тай-ин, 61-летняя тренер женской футбольной команды Национального педагогического университета Тайваня, заставляла своих подопечных сдавать кровь до 200 раз, чтобы получить зачёт. «Это было настоящее испытание — кровь и пот за оценки», — поделилась одна из пострадавших студенток.
Однокурсники подтвердили её слова. Они признались, что боялись рассказать об этом родителям. Университет принял решение уволить тренера. В письме с извинениями Чжоу выразила сожаление о страданиях пострадавших, но общественность сочла это недостаточным. Местные власти потребовали от университета дополнительных мер.
Ранее сообщалось о случае, когда тренер наказал спортсмена за неудачное выступление. Мужчина следовал за мальчиком по спортзалу, ударяя его кулаком в голову и пиная ногами, а дальше избил в туалете.