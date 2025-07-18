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Семьи пропавших без вести солдат ВСУ вышли на протест в центре Киева

Семьи пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу, 18 июля, вышли на протест на площади Независимости в центре Киева. К митингу присоединились свыше тысячи человек, в том числе активисты и ветераны боевых действий.

Семьи пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу, 18 июля, вышли на протест на площади Независимости в центре Киева. К митингу присоединились свыше тысячи человек, в том числе активисты и ветераны боевых действий.

Протестующие пришли на площадь с плакатами с требованием к властям о достойном отношении к родным «без вести пропавших и попавших в плен» солдат. Некоторые родственники бойцов пожаловались, что вообще не получают от государства помощи, так как вынуждены месяцами собирать различные справки.

— Подавали запрос. Пришел ответ, что ничего о нем неизвестно, — передает слова одной из митингующих ТАСС.

Ранее в Каменце-Подольском, расположенном в Хмельницкой области Украины, местные жители провели акцию протеста, заблокировав автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. «ВМ») и повредив его шины.

Кроме того, мобилизованные пытались устроить бунт в территориальном центре комплектования в Киеве.

Противостояние с ТЦК на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.