Семьи пропавших без вести солдат ВСУ вышли на протест в центре Киева

Протестующие пришли на площадь с плакатами с требованием к властям о достойном отношении к родным «без вести пропавших и попавших в плен» солдат. Некоторые родственники бойцов пожаловались, что вообще не получают от государства помощи, так как вынуждены месяцами собирать различные справки.