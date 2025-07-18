В центре Киева родственники пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг в пятницу, 18 июля. Событие прошло на площади Независимости в центре столицы Украины, собрав более тысячи человек, сообщает ТАСС.
Отмечается, что во время протеста семьи украинских военных призывали власти страны к ответу, требуя от них достойного отношения к семьям без вести пропавших и попавших в плен солдат ВСУ.
Некоторые родные солдат киевского режима также сообщили, что совсем не получают помощи от государства из-за бюрократии — люди вынуждены собирать различные справки, нужные для пособий, на протяжении многих месяцев. При этом люди заявили, что даже в случае одобрения господдержки ее могут задержать на полгода и даже больше.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Украины уклоняются от выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих ВСУ под разными предлогами. Известно, что общая сумма подобных компенсаций жителям страны уже превышает 130 миллиардов долларов.