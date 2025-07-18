Массовый митинг в Киеве: семьи пропавших без вести призывают власти к ответу

Некоторые родные солдат киевского режима также сообщили, что совсем не получают помощи от государства из-за бюрократии — люди вынуждены собирать различные справки, нужные для пособий, на протяжении многих месяцев. При этом люди заявили, что даже в случае одобрения господдержки ее могут задержать на полгода и даже больше.