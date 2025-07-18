В Минцифры опровергли сообщения о сборе данных россиян до 35 лет на «Госуслугах»

18 июля председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев объявил, что на «Госуслугах» появится новый раздел — «Цифровой профиль молодого человека». Там будет указана информация о профессии, образовании и социальном статусе человека младше 35 лет. Парламентарий подчеркнул, что это электронное досье будет сопровождать граждан на протяжении всей жизни с момента их поступления школу. По словам Метелева, этот профиль будет представлять собой полезную «цифровую инфраструктуру».