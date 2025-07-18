В Минцифры опровергли сообщения о сборе данных россиян до 35 лет на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в пятницу, 18 июля, опровергло информацию о якобы сборе данных россиян до 35 лет с помощью «Профиля молодого человека» на портале «Госуслуги». В ведомстве подчеркнули, что использование нового сервиса будет добровольным, а удалить цифровой профиль можно будет в любой момент.
— Этот сервис «Госуслуг» позволит молодым людям при желании загружать в личный кабинет свои данные вручную или из государственных информационных систем только для того, чтобы получать электронные услуги, — передает ТАСС.
18 июля председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев объявил, что на «Госуслугах» появится новый раздел — «Цифровой профиль молодого человека». Там будет указана информация о профессии, образовании и социальном статусе человека младше 35 лет. Парламентарий подчеркнул, что это электронное досье будет сопровождать граждан на протяжении всей жизни с момента их поступления школу. По словам Метелева, этот профиль будет представлять собой полезную «цифровую инфраструктуру».