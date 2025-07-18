Деньги на строительство газопроводов «Северный поток», попавших под санкции ЕС, предоставили сами европейские компании. Об этом сообщает постпредство РФ при ЕС.
«Примечательно, что финансирование данных проектов осуществляли крупные европейские компании как акционеры, что явно не беспокоит евробюрократов», — указано в документе. Кроме того отмечается, газопроводы сейчас не используются, а для единственной оставшейся нитки «Северного потока — 2» до сих пор не получено разрешение от регулирующего органа.
Подчеркивается, что ЕС «послушно проглотил» диверсию на этих газопроводах в сентябре 2022 года и постарался «замести под ковер» расследование. «Именно поэтому санкции выглядят особенно цинично», — заключили в российском представительстве.
Накануне ЕС утвердил 18-й пакет санкционных мер против России. По словам МИД Литвы Кестутис Будрис, новые ограничения также коснутся запрета на восстановление газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также снижения предельных цен на российскую нефть.