Постпредство России: европейские компании финансировали «Северные потоки»

«Примечательно, что финансирование данных проектов осуществляли крупные европейские компании как акционеры, что явно не беспокоит евробюрократов», — указано в документе. Кроме того отмечается, газопроводы сейчас не используются, а для единственной оставшейся нитки «Северного потока — 2» до сих пор не получено разрешение от регулирующего органа.