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Габбард: Администрация Обамы подделала данные о вмешательстве России в выборы США

Администрация бывшего президента США Барака Обмаы «сфабриковала и политизировала» данные разведки о том, что Россия вмешалась в американские выборы в 2016 году. Об этом в пятницу, 18 июля, заявил директор Национальной разведки страны Тулси Габбард.

Администрация бывшего президента США Барака Обмаы «сфабриковала и политизировала» данные разведки о том, что Россия вмешалась в американские выборы в 2016 году. Об этом в пятницу, 18 июля, заявил директор Национальной разведки страны Тулси Габбард.

Согласно рассекреченным документам, Обама и его коллега по Демократической партии Хилари Клинтон вместе с командой после победы Дональда Трампа на голосовании за нового главу американского государства заложили основу для многолетнего расследования о его «связях» с российской стороной.

— Существовал заговор с целью государственной измены, совершенный должностными лицами на самом высоком уровне нашего правительства, — передает слова Габбард телеканал Fox News.

При этом американских демократов не в первый раз обвиняют в подобных заговорах. Так, журналисты Джейк Таппер и Алекс Томпсон заявили, что команда бывшего президента США Джо Байдена специально готовила для политика короткие тексты выступлений и с помощью монтажа ускоряла видеоролики с ним, чтобы скрыть его серьезные проблемы со здоровьем.

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