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Врач раскрыла неочевидные симптомы сердечного приступа у женщин

Врач-терапевт и медицинский эксперт на британском телевидении Пунам Кришан заявила, что симптомы сердечного приступа у женщин часто отличаются от классических признаков.

Врач-терапевт и медицинский эксперт на британском телевидении Пунам Кришан заявила, что симптомы сердечного приступа у женщин часто отличаются от классических признаков. Об особенностях инфаркта у женщин она рассказала в соцсети.

Доктор назвала главной проблемой то, что у женщин симптомы инфаркта очень часто почти незаметны. Из-за этого пациентки редко обращаются за медицинской помощью в больницу.

По словам Кришан, от инфаркта умирают в два раза больше женщин, чем от рака груди.

Эксперт отметила, что у женщин необязательно во время приступа может возникать сильная боль, отдающая в руку.

Другие, более распространенные у женщин симптомы, это ощущение стеснения или давления в груди, тошнота, рвота, внезапная сильная усталость, внезапная одышка, головокружение и холодный пот, добавила врач.

Ранее врачи из Калмыкии рассказали об основных опасностях в жару.