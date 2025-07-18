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Расчёты ПВО работают над Воронежем, прогремела серия взрывов

В небе над Воронежем прогремело от двух до пяти взрывов. Предварительно, на севере города сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Система ПВО работает над Воронежем. Видео © Telegram / Большой воронежский.

По словам очевидцев, были видны вспышки над городом. По предварительной информации, сработали расчёты ПВО по украинским беспилотникам. Слышна сирена воздушной опасности.

Губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале уточнил, что в пригороде Воронежа был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Ранее четыре человека пострадали после удара дронов по Воронежу. Двум детям 2009 и 2013 года рождения потребовалась госпитализация. Ещё двое пострадавших, включая одного несовершеннолетнего, после оказания медицинской помощи отказались от стационарного лечения.