Расчёты ПВО работают над Воронежем, прогремела серия взрывов

Ранее четыре человека пострадали после удара дронов по Воронежу. Двум детям 2009 и 2013 года рождения потребовалась госпитализация. Ещё двое пострадавших, включая одного несовершеннолетнего, после оказания медицинской помощи отказались от стационарного лечения.