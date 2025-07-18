В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле

«Детская удерживающая система (устройство)» — конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)", — говорится в документе.