Пассажиров массово перестали пускать в Турцию из-за одной глупости

«Ряд пассажиров не могут попасть в Турцию через аэропорт Стамбула из-за сходства имени и года рождения с теми, кто зарегистрирован в системе как “имеющий запрет на въезд”, — сообщает Havasosyalmedya. В ряде случаев запреты на въезд формируются только по имени, фамилии и году рождения. В результате разные пассажиры с идентичными данными сталкиваются с отказом во въезде. Людей не пускают в страну, не могут депортировать и им приходится долго ждать в транзитной зоне.