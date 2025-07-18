Пассажиров массово перестали пускать в Турцию из-за одной глупости

Люди с похожими именами не могут попасть в страну и вынуждены подолгу находиться в транзитной зоне.
Пассажиры с похожими именами и датами рождения не могут попасть в Турцию через аэропорт Стамбула, несмотря на отсутствие нарушений с их стороны. Проблема возникла из-за особенностей работы пограничной системы, которая автоматически устанавливает запрет на въезд для людей с совпадающими персональными данными. Об этом сообщает турецкая платформа гражданской авиации.
«Ряд пассажиров не могут попасть в Турцию через аэропорт Стамбула из-за сходства имени и года рождения с теми, кто зарегистрирован в системе как “имеющий запрет на въезд”, — сообщает Havasosyalmedya. В ряде случаев запреты на въезд формируются только по имени, фамилии и году рождения. В результате разные пассажиры с идентичными данными сталкиваются с отказом во въезде. Людей не пускают в страну, не могут депортировать и им приходится долго ждать в транзитной зоне.
Среди таких пассажиров есть и те, кто ранее уже посещал Турцию через другие аэропорты страны. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
Ранее сообщалось о возобновлении работы аэропорта Геленджика. 18 июля он впервые с 2022 года принял рейсы. Первым в нем приземлился самолет из Москвы.