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Дорожную разметку ночью нанесут на 4 участках в Минске

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 19 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: МКАД (от пр. Партизанского до ул. Ташкентской), ул. Рафиева, ул. Воронянского, ул. Налибокская.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 4 участках дорог. Об этом БЕЛТА информировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 19 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: МКАД (от пр. Партизанского до ул. Ташкентской), ул. Рафиева, ул. Воронянского, ул. Налибокская.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-