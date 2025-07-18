Дорожную разметку ночью нанесут на 4 участках в Минске

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 4 участках дорог. Об этом БЕЛТА информировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 19 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: МКАД (от пр. Партизанского до ул. Ташкентской), ул. Рафиева, ул. Воронянского, ул. Налибокская.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-