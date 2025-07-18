Дорожную разметку ночью нанесут на 4 участках в Минске

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 19 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: МКАД (от пр. Партизанского до ул. Ташкентской), ул. Рафиева, ул. Воронянского, ул. Налибокская.