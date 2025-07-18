Вассерман усомнился в существовании пророссийского подполья в Одессе

По словам парламентария, ему известно о существовании «трюка» по созданию поддельного подполья для того, чтобы выманивать людей, готовых создать подполье настоящее. Народный избранник предположил, что именно такую схему использовали в Одессе в 2014 году после того, как в Доме профсоюзов произошел теракт.