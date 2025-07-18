Пророссийское подполье в Одессе может на самом деле не существовать. Об этом в пятницу, 18 июля, заявил депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман.
По словам парламентария, ему известно о существовании «трюка» по созданию поддельного подполья для того, чтобы выманивать людей, готовых создать подполье настоящее. Народный избранник предположил, что именно такую схему использовали в Одессе в 2014 году после того, как в Доме профсоюзов произошел теракт.
— Конечно, я в этом не уверен, но я просто знаю, что такие вещи обычно практикуются, — передает слова Вассермана News.ru.
Вместе с тем представители антифашистского подполья сообщили, что территориальные центры комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата — прим. «ВМ») после ударов со стороны Вооруженных сил России начали скрытно размещать свои пункты сбора в школах, дворцах культуры и спорта, а в отдельных случаях — в больницах.
6 июля российская армия ударила по ТЦК в Кременчуге. Интересно, что незадолго до этого удара жители Украины начали активно передавать представителям Вооруженных сил России координаты ТЦК.