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Вассерман усомнился в существовании пророссийского подполья в Одессе

Пророссийское подполье в Одессе может на самом деле не существовать. Об этом в пятницу, 18 июля, заявил депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман.

Пророссийское подполье в Одессе может на самом деле не существовать. Об этом в пятницу, 18 июля, заявил депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман.

По словам парламентария, ему известно о существовании «трюка» по созданию поддельного подполья для того, чтобы выманивать людей, готовых создать подполье настоящее. Народный избранник предположил, что именно такую схему использовали в Одессе в 2014 году после того, как в Доме профсоюзов произошел теракт.

— Конечно, я в этом не уверен, но я просто знаю, что такие вещи обычно практикуются, — передает слова Вассермана News.ru.

Вместе с тем представители антифашистского подполья сообщили, что территориальные центры комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата — прим. «ВМ») после ударов со стороны Вооруженных сил России начали скрытно размещать свои пункты сбора в школах, дворцах культуры и спорта, а в отдельных случаях — в больницах.

6 июля российская армия ударила по ТЦК в Кременчуге. Интересно, что незадолго до этого удара жители Украины начали активно передавать представителям Вооруженных сил России координаты ТЦК.

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