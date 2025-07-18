Reuters: Греция продолжит возить нефть из России, несмотря на санкции

По данным журналистов, суда, которые принадлежат Греции, в 2023 году перевозили больше российской нефти, чем корабли из любой другой страны, за исключением самой России. На данный момент на Западе только танкеры ряда греческих и турецких перевозчиков не находятся под санкциями и готовы перевозить российскую нефть, передает агентство.