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Зрелищный драгрейсинг на мини-погрузчиках устроили водители в Москве

Жители столицы стали свидетелями необычного зрелища: драгейсинга с использованием мини-погрузчиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя соответсвующее видео.

Рискованные манёвры на улицах Москвы. Видео © SHOT.

Несколько водителей мини-погрузчиков устроили зрелищное представление, подняв машины на задние колёса перед девушкой. После непродолжительной демонстрации техники участники заезда скрылись в неизвестном направлении по свежему асфальту.

Ранее в Москве во время велогонки «Две реки» произошёл массовый завал велосипедистов. По предварительным данным, причиной инцидента стала участница, выехавшая на трассу на обычном велосипеде. Она двигалась медленно и занимала середину трассы, что привело к столкновению. Велосипедисты не ожидали появления медленно движущейся участницы и не успели избежать столкновения. По свидетельству очевидцев, серьёзных травм никто не получил. Соревнования проходили на Пречистенской набережной.