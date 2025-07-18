Зрелищный драгрейсинг на мини-погрузчиках устроили водители в Москве

Ранее в Москве во время велогонки «Две реки» произошёл массовый завал велосипедистов. По предварительным данным, причиной инцидента стала участница, выехавшая на трассу на обычном велосипеде. Она двигалась медленно и занимала середину трассы, что привело к столкновению. Велосипедисты не ожидали появления медленно движущейся участницы и не успели избежать столкновения. По свидетельству очевидцев, серьёзных травм никто не получил. Соревнования проходили на Пречистенской набережной.