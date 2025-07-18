США поставили жесткие условия для Германии: Трамп вынуждает ФРГ поставлять Украине системы ПВО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из запасов страны. При этом администрация США потребовала организовать поставки ПВО Киеву из собственных арсеналов от Германии.
«Германия не только заплатит, но и, вероятно, будет вынуждена отправить собственную систему ПВО бундесвера, поскольку Трамп отказывается отдавать американское оружие», — говорится в материале издания Bild.
При этом источник сообщает, что система ПВО Patriot, которую ФРГ хочет передать Украине, будет готова лишь через 6−8 месяцев. Однако по мнению руководства США, Европа сама должна предоставлять системы противовоздушной обороны Киеву без помощи Вашингтона.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп наобещал Киеву оружия на миллиарды долларов, однако оплачивать его должны будут страны Европы.