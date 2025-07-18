США поставили жесткие условия для Германии: Трамп вынуждает ФРГ поставлять Украине системы ПВО

При этом источник сообщает, что система ПВО Patriot, которую ФРГ хочет передать Украине, будет готова лишь через 6−8 месяцев. Однако по мнению руководства США, Европа сама должна предоставлять системы противовоздушной обороны Киеву без помощи Вашингтона.