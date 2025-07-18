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Херш: Залужный может заменить Зеленского уже в ближайшие несколько месяцев

Херш заявил, Залужный рассматривается как главный кандидат на место Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может заменить нелегитимного главу Украины Владимира Зеленского уже в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщает американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

По мнению американского журналиста, Соединённые Штаты Америки могут оказать давление на Зеленского, чтобы он добровольно покинул свой пост. По его данным, Залужный, уволенный Зеленским, рассматривается как главный кандидат на его место.

«Мне сказали, что эта замена может произойти в ближайшие месяцы. Зеленского могут отправить в отставку, если президент Дональд Трамп примет такое решение», — пишет Херш.

Ранее сообщалось, что в Киеве ведется активное обсуждение замены главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако у Зеленского «короткая скамейка запасных».

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