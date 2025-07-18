Правительство обновило правила дорожного движения

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Правительство РФ обновило правила дорожного движения, утвердив новые правила пропуска авто с работающим спецсигналом, обязав водителей при необходимости съезжать на обочину, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств, соответствующее постановление пописал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Изменения внесены в раздел 3 правил дорожного движения РФ. Так, абзац пункта 3.1 изложен в новой редакции.
«При приближении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу или освободить полосу (ряд) проезжей части путем перестроения или выполнить иной маневр, предусмотренный Правилами, в случае приближения по той же полос (в том же ряду) указанного транспортного средства для обеспечения его беспрепятственного проезда, a также сопровождаемого им транспортного средства», — говорится в документе.