Динамо и Балтика открыли сезон РПЛ ничьей

«Динамо» проводило первый матч под руководством Валерия Карпина, возглавившего клуб нынешним летом. «Балтика» вернулась в РПЛ спустя год игры в Первой лиге, которую калининградцы выиграли. Во втором туре новичку нынешнего сезона играть в столице со «Спартаком» 26 июля. Бело-голубых ждёт в тот же день домашняя встреча с «Ростовом».