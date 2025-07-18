Динамо и Балтика открыли сезон РПЛ ничьей

В первом тайме отличился игрок гостей Брайан Хиль (12-я минута). Ничью хозяевам принёс Хуас Хосе Касерес, отметившийся голом на 48-й минуте.
«Динамо» проводило первый матч под руководством Валерия Карпина, возглавившего клуб нынешним летом. «Балтика» вернулась в РПЛ спустя год игры в Первой лиге, которую калининградцы выиграли. Во втором туре новичку нынешнего сезона играть в столице со «Спартаком» 26 июля. Бело-голубых ждёт в тот же день домашняя встреча с «Ростовом».
В стартовом составе «Динамо» появился новичок Иван Сергеев, который перешёл из «Крыльев Советов». Трансфер игрока 4 июля москвичи представили роликом о крепостном праве, подколов «Зенит».