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Глава нацразведки США раскритиковала администрацию Обамы за ложные заявления

Габбард обвинила администрацию Обамы в фейках о вмешательстве России в выборы.

Источник: Комсомольская правда

Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что администрация бывшего президента Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Американцы наконец-то узнают правду о том, как в 2016 году разведка стала политизированной и превратилась в инструмент влиятельных членов администрации Обамы», — отметила Габбард.

Она добавила, что это стало основой многолетней попытки государственного переворота против президента Трампа, направленной на ослабление воли американского народа и подрыв республики.

Габбард подчеркнула, что за несколько месяцев до выборов американская разведка единодушно заявляла об отсутствии у России намерений и возможностей вмешаться в выборы. Однако после победы Трампа в декабре 2016 года администрация Обамы подготовила новый доклад, противоречащий этим оценкам. Габбард добавила, что важный вывод разведки о том, что Россия не повлияла на результаты выборов, был удалён и засекречен.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал недовольство по поводу обвинений России в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы.

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