Глава нацразведки США раскритиковала администрацию Обамы за ложные заявления

Габбард подчеркнула, что за несколько месяцев до выборов американская разведка единодушно заявляла об отсутствии у России намерений и возможностей вмешаться в выборы. Однако после победы Трампа в декабре 2016 года администрация Обамы подготовила новый доклад, противоречащий этим оценкам. Габбард добавила, что важный вывод разведки о том, что Россия не повлияла на результаты выборов, был удалён и засекречен.