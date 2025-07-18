Минцифры: данные россиян не будут собирать через «Профиль молодого человека»

В России не будут собирать данные граждан при помощи сервиса «Цифровой профиль молодого человека». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи “Профиля молодого человека” — фейк», — говорится в сообщении ведомства.
В Минцифрах подчеркнули, что использование цифрового сервиса является добровольным. При желании россияне смогут загрузить личные данные в «Профиль молодого человека» для того, чтобы получать различные услуги онлайн.
При этом удалить созданный цифровой профиль можно будет в любой момент. Портал также использует многоуровневую защиту конфиденциальных данных, обеспечивая надежную защиту информации о гражданах.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, что сервис «Цифровой профиль молодого человека» позволит объединить социальную, профессиональную и образовательную жизнь граждан РФ в возрасте до 35 лет.