Минцифры: данные россиян не будут собирать через «Профиль молодого человека»

Ранее KP.RU сообщал о заявлении председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, что сервис «Цифровой профиль молодого человека» позволит объединить социальную, профессиональную и образовательную жизнь граждан РФ в возрасте до 35 лет.