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Минцифры: данные россиян не будут собирать через «Профиль молодого человека»

Минцифры РФ опровергло сообщения о сборе личных данных граждан через цифровой сервис «Профиль молодого человека».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В России не будут собирать данные граждан при помощи сервиса «Цифровой профиль молодого человека». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи “Профиля молодого человека” — фейк», — говорится в сообщении ведомства.

В Минцифрах подчеркнули, что использование цифрового сервиса является добровольным. При желании россияне смогут загрузить личные данные в «Профиль молодого человека» для того, чтобы получать различные услуги онлайн.

При этом удалить созданный цифровой профиль можно будет в любой момент. Портал также использует многоуровневую защиту конфиденциальных данных, обеспечивая надежную защиту информации о гражданах.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, что сервис «Цифровой профиль молодого человека» позволит объединить социальную, профессиональную и образовательную жизнь граждан РФ в возрасте до 35 лет.