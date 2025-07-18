Московское «Динамо» потеряло очки в первом матче сезона с новичком РПЛ

Среди известных личностей, кто пришел посмотреть матч, был легендарный российский хоккеист Александр Овечкин, который, забив 897 шайб, побил, казалось, вечный рекорд по шайбам в НХЛ. Болел Овечкин в этой встрече за «Динамо», на трибунах его заметили с шарфиком московской команды. Также встречу с калининградским коллективом посетила рэперша Instasamka — за кого болела она, неизвестно. Девушка была без фанатской атрибутики. Кроме того, за игрой наблюдал эстрадный певец Лев Лещенко. Всего на матч пришло более 15 тысяч человек.