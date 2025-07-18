Московское «Динамо» потеряло очки в первом матче сезона с новичком РПЛ

Московское «Динамо» в первом матче нового сезона не смогло обыграть калининградский футбольный клуб «Балтика», который вернулся в Российскую премьер-лигу из низшего дивизиона. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. После матча главный тренер московской команды Валерий Карпин заявил, что был недоволен игрой команды в атаке. Как проходил матч, что сказал тренер после игры, кто из звезд пришел на встречу — в материале «Вечерней Москвы».
Встреча на стадионе «ВТБ-Арена» началась 18 июля в 20:30 по московскому времени. Уже на 13-ой минуте после стартового свистка калининградскому коллективу удалось отличиться, мяч забил Брайан Хиль. Отыграться московская команда смогла лишь во втором тайме с розыгрыша углового, на 48-ой минуте мяч забил Хуан Хосе Касерес. Больше забитых мячей в этой встрече не было. Встреча так и закончилась со счетом 1:1.
После игры Карпин, для которого этот матч был дебютным в качестве главного тренера московского коллектива, заявил, что недоволен игрой команды в атаке: «Все, что готовили, что должны были делать — не делали. Почему? Я примерно понимаю почему, это я уже футболистам скажу». Также тренера московской команды спросили о давлении.
— Давление в футболе — громкие слова. Давление — это, когда люди на фабрике работают. Футбол — это игра, все случается. Давление есть и слава богу, — добавил Карпин.
Среди известных личностей, кто пришел посмотреть матч, был легендарный российский хоккеист Александр Овечкин, который, забив 897 шайб, побил, казалось, вечный рекорд по шайбам в НХЛ. Болел Овечкин в этой встрече за «Динамо», на трибунах его заметили с шарфиком московской команды. Также встречу с калининградским коллективом посетила рэперша Instasamka — за кого болела она, неизвестно. Девушка была без фанатской атрибутики. Кроме того, за игрой наблюдал эстрадный певец Лев Лещенко. Всего на матч пришло более 15 тысяч человек.
Прошлый сезон московский коллектив завершил на пятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. 1 мая на тот момент главный тренер московского «Динамо» чешского происхождения Марцел Личка принял решение оставить свою должность. В заявлении клуба в связи с решением Лички говорилось, что под его руководством команда в течение двух лет демонстрировала атакующий футбол, но пришло время расстаться. Новым тренером московского «Динамо» стал Валерий Карпин.