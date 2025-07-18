В РФ появились новые штрафы для водителей, введенные Путиным

Сроки давности привлечения к ответственности за езду без разрешения с нестандартным грузом увеличен.
В России с 18 июля вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность для водителей и владельцев транспортных средств. Поправки введены на основании федерального закона, подписанного президентом Владимиром Путиным 7 июля, сообщается на официальном портале правовой информации.
Основные изменения затронули размер штрафа за невыполнение требования сотрудника ГИБДД об остановке. Теперь за отказ остановиться вместо прежних 500−800 рублей водителю грозит штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года предусмотрено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей или лишения водительских прав сроком от четырех до шести месяцев. Как отмечается в пояснительных материалах к закону, эта мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение попыток скрыться от сотрудников полиции.
Существенные изменения затронули и водителей грузового транспорта. Для владельцев грузовых автомобилей установлен штраф в размере 600 тысяч рублей, если их транспортное средство проехало автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушением установленных правил. Кроме того, за превышение допустимых габаритов груза на 10 сантиметров теперь владельцу транспортного средства будет назначен штраф в размере 150 тысяч рублей — ранее к ответственности могли привлекать непосредственно водителя.
Помимо этого, срок давности привлечения к ответственности за перевозку нестандартного груза (по габаритам и массе) без специального разрешения увеличен с двух месяцев до одного года. Новая редакция закона предусматривает более длительный период для выявления подобных нарушений и назначения административного наказания.
Ранее руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов пояснял, что увеличение штрафа связано с частыми случаями отказа остановиться по требованию инспектора со стороны водителей в нетрезвом состоянии, которые пытались избежать более серьезного наказания. Новые меры призваны снизить число подобных инцидентов и повысить безопасность на дорогах.