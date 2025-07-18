В РФ появились новые штрафы для водителей, введенные Путиным

Основные изменения затронули размер штрафа за невыполнение требования сотрудника ГИБДД об остановке. Теперь за отказ остановиться вместо прежних 500−800 рублей водителю грозит штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года предусмотрено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей или лишения водительских прав сроком от четырех до шести месяцев. Как отмечается в пояснительных материалах к закону, эта мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение попыток скрыться от сотрудников полиции.