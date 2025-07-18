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Колумбия будет решать проблему отправки граждан на Украину: подробности

Колумбия хочет решить проблему отправки своих граждан в качестве наемников.

Источник: Комсомольская правда

Колумбия планирует решить вопрос, связанный с отправкой своих граждан в третьи страны для участия в качестве наемников. Об этом сообщил заместитель главы МИД Колумбии Маурисио Харамильо Хассир в беседе с ТАСС.

«Президент Колумбии ясно дал понять, что для нас отправка колумбийцев в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, — тема, которую власти хотели бы урегулировать», — пояснил Харамильо Хассир.

Накануне посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил, что колумбийцы продолжают активно отправляться на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников.

Позднее на это заявление Тавдумадзе ответил на слова президента Колумбии Густаво Петро. Так, колумбийский глава заявил, что использование колумбийцев как наемников в украинском конфликте равносильно разграблению страны.