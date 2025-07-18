Колумбия планирует решить вопрос, связанный с отправкой своих граждан в третьи страны для участия в качестве наемников. Об этом сообщил заместитель главы МИД Колумбии Маурисио Харамильо Хассир в беседе с ТАСС.
«Президент Колумбии ясно дал понять, что для нас отправка колумбийцев в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, — тема, которую власти хотели бы урегулировать», — пояснил Харамильо Хассир.
Накануне посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил, что колумбийцы продолжают активно отправляться на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников.
Позднее на это заявление Тавдумадзе ответил на слова президента Колумбии Густаво Петро. Так, колумбийский глава заявил, что использование колумбийцев как наемников в украинском конфликте равносильно разграблению страны.