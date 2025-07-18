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Россиянам перечислили полезные заменители чипсов

Нутрициолог Леонова посоветовала вместо чипсов хрустеть овощами и орехами.

Источник: Комсомольская правда

Давно не секрет, что чипсы — один из самые вредных для здоровья продуктов, об этом напомнила в разговоре с RuNews24.ru нутрициолог Галина Леонова. Эксперт также сообщила, чем можно заменить хрустящие снеки.

Вместо того, чтобы налегать на чипсы, используйте свежие овощи, орехи или фрукты в качестве перекусов. Это не только полезно, но и способствует поддержанию нормального обмена веществ и общего состояния здоровья, — сказала специалист.

Она напомнила, что чипсы содержат канцерогены, которые способны вызывать серьезные нарушения в нервной системе и могут повышать риск развития различных заболеваний.

Ранее KP.RU сообщил, что чипсы не являются абсолютно вредным продуктом. Их опасность заключается в высоком содержании соли и трансжиров, особенно при их избыточном употреблении. Эти вещества повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, инфаркта, инсульта и гипертонии.