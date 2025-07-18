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Стали известны новые мошеннические схемы обмана россиян

Депутат Коркин предупредил о росте мошенничеств с посылками в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В России выросло число мошенничеств с посылками, когда злоумышленники пытаются получить секретные коды, сообщая о якобы грядущей доставке. Об этом предупредил в разговоре с изданием «РИАМО» депутат Мособлдумы Максим Коркин.

— В последнее время участились звонки с ложными сообщениями о посылках. Также, с развитием искусственного интеллекта появляется все больше дипфейков — технологии позволяют подделывать голоса и даже видео близких, — отметил народный избранник.

Он добавил, что злоумышленники становятся изощреннее, а их методы — агрессивнее, поэтому жителям страны следует быть особенно внимательными и обязательно перепроверять всю входящую информацию.

Ранее RT сообщил, что под различными предлогами — от обещаний компенсаций и социальных выплат до раздачи подарков — мошенники входят в доверие и запрашивают у жертв персональные данные. Чаще всего преступники требуют назвать паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о банковских картах или коды из смс.

Кроме того, мошенники могут представляться мастерами по ремонту техники и выманивать деньги у клиентов под предлогом бесплатной диагностики техники, передают «Известия».