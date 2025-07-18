Стали известны новые мошеннические схемы обмана россиян

В России выросло число мошенничеств с посылками, когда злоумышленники пытаются получить секретные коды, сообщая о якобы грядущей доставке. Об этом предупредил в разговоре с изданием «РИАМО» депутат Мособлдумы Максим Коркин.
— В последнее время участились звонки с ложными сообщениями о посылках. Также, с развитием искусственного интеллекта появляется все больше дипфейков — технологии позволяют подделывать голоса и даже видео близких, — отметил народный избранник.
Он добавил, что злоумышленники становятся изощреннее, а их методы — агрессивнее, поэтому жителям страны следует быть особенно внимательными и обязательно перепроверять всю входящую информацию.
Ранее RT сообщил, что под различными предлогами — от обещаний компенсаций и социальных выплат до раздачи подарков — мошенники входят в доверие и запрашивают у жертв персональные данные. Чаще всего преступники требуют назвать паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о банковских картах или коды из смс.
Кроме того, мошенники могут представляться мастерами по ремонту техники и выманивать деньги у клиентов под предлогом бесплатной диагностики техники, передают «Известия».