Стали известны новые мошеннические схемы обмана россиян

Ранее RT сообщил, что под различными предлогами — от обещаний компенсаций и социальных выплат до раздачи подарков — мошенники входят в доверие и запрашивают у жертв персональные данные. Чаще всего преступники требуют назвать паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о банковских картах или коды из смс.