Россиянам прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ в июле

— Центральный банк РФ на заседании Совета директоров по ключевой ставке 25 июля точно примет решение о ее снижении, а вот на один или два процента, это будет решено на основе данных по инфляции за последнюю неделю и с учетом месяца и года и уровню снижения, — отметил эксперт.