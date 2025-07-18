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Россиянам прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ в июле

Экономист Щербаченко: ЦБ может снизить ключевую ставку на 1−2% в июле.

Источник: Комсомольская правда

Центробанк может понизить ключевую ставку в июле на 1−2%. Об этом изданию NEWS.ru рассказал экономист Петр Щербаченко.

Он отметил, что на это влияет замедление темпов инфляции, отсутствие роста уровня кредитования и снижение ставок по депозитам.

— Центральный банк РФ на заседании Совета директоров по ключевой ставке 25 июля точно примет решение о ее снижении, а вот на один или два процента, это будет решено на основе данных по инфляции за последнюю неделю и с учетом месяца и года и уровню снижения, — отметил эксперт.

Он также допустил, что снижение ключевой ставки регулятором может составить 0,5%, если Банк России захочет действовать осторожно.

Как писал сайт KP.RU, ранее Центробанк объяснил россиянам, при каких условиях и когда может меняться ключевая ставка. Аналитики Банка подчеркнули, что все зависит от скорости снижения инфляции, а также инфляционных ожиданий.