В РФ вступили в силу новые штрафы для водителей

В РФ с 18 июля стали действовать изменения в КоАП, которые ранее утвердил президент Владимир Путин. Они касаются штрафов и наказаний для водителей за нарушение ПДД.
Увеличился размер штрафа за отказ остановиться по требованию сотрудников ГАИ — за первое нарушение водителя ждет штраф от семи до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в 10 тысяч рублей или же приведет к лишению водительских прав на полгода.
Также новые штрафы касаются грузоперевозчиков. За проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями владельца машины могут оштрафовать на 600 тысяч рублей, за превышение допустимых габаритов груза на 10 сантиметров — на 150 тысяч рублей.
Кроме того, увеличен срок давности привлечения к ответственности за перевозку негабаритных грузов — ранее он был два месяца, теперь — год.
Председатель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть скидку в 50 процентов для тех, кто быстро оплачивает штрафы за нарушение ПДД. С 1 января этого года льгота была снижена до 25 процентов, но со скидкой теперь можно оплатить штраф за более продолжительный промежуток времени — не за 20 дней, как было раньше, а за 30.