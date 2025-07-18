В РФ вступили в силу новые штрафы для водителей

Председатель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть скидку в 50 процентов для тех, кто быстро оплачивает штрафы за нарушение ПДД. С 1 января этого года льгота была снижена до 25 процентов, но со скидкой теперь можно оплатить штраф за более продолжительный промежуток времени — не за 20 дней, как было раньше, а за 30.