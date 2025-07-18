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Россияне разрешат давать свой телефон экстренным службам

Начиная с 1 сентября сотрудники государственных органов и экстренных служб получат возможность использовать телефоны россиян для служебных звонков, инофрмирует ТАСС.

Начиная с 1 сентября сотрудники государственных органов и экстренных служб получат возможность использовать телефоны россиян для служебных звонков, инофрмирует ТАСС.

Как отмечается, такой подход позводит не нарушать ноов езаконодательство в этой сфере.

Соответственно, перечень лиц, которым разрешено передавать свой номер, определен в утвержденном кабмином постановлении. Например, в данный список включены представители органов госвласти, местного самоуправления и экстренных оперативных служб при выполнении ими служебных обязанностей.

Параллельно в Госдуме поддержали поправки, вводящие штрафы за незаконную передачу абонентского номера.

Так, депутат Артем Шейкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пояснил необходимость законодательной инициативы, запрещающей передачу сим-карт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул важность этого законопроекта для противодействия мошеннической деятельности на территории Украины.