Россияне разрешат давать свой телефон экстренным службам

Начиная с 1 сентября сотрудники государственных органов и экстренных служб получат возможность использовать телефоны россиян для служебных звонков, инофрмирует ТАСС.
Как отмечается, такой подход позводит не нарушать ноов езаконодательство в этой сфере.
Соответственно, перечень лиц, которым разрешено передавать свой номер, определен в утвержденном кабмином постановлении. Например, в данный список включены представители органов госвласти, местного самоуправления и экстренных оперативных служб при выполнении ими служебных обязанностей.
Параллельно в Госдуме поддержали поправки, вводящие штрафы за незаконную передачу абонентского номера.
Так, депутат Артем Шейкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пояснил необходимость законодательной инициативы, запрещающей передачу сим-карт.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул важность этого законопроекта для противодействия мошеннической деятельности на территории Украины.