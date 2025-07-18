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Врач предупредила об опасных последствиях при резком отказе от сахара и соли

При резком отказе от соли и сахара велик риск срывов и расстройства пищевого поведения.

Источник: Комсомольская правда

Необходимо аккуратно отказываться от содержания соли и сахара в еде, поскольку в противном случае это может привести к расстройствам пищевого поведения. Об этом «РИАМО» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Огромную роль здесь играет состояние рецепторов, воспринимающих вкус. Если организм адаптировался к определенной концентрации сахара или соли, еда с менее ярким вкусом будет казаться пресной», — отметила специалист.

Она предупредила, что резкий отказ от соли и сахара в рационе в попытке «очистить рецепторы» опасен, так как очень велика вероятность срывов и расстройства пищевого поведения.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что расстройство пищевого поведения может настигнуть кого угодно, независимо от пола и возраста. Часто болезнь возникает на фоне депрессии, повышенной тревожности, низкой самооценки или перфекционизма. Важно обратить внимание на употребление большого количества еды, болезненного переедания, страх набрать вес, критическое отношение к своему телу, злоупотребление слабительными, чрезмерные физические нагрузки.