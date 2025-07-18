Симоньян рассказала о здоровье Кеосаяна и сглазе

Резкое ухудшение здоровья у Кеосаяна произошло в начале этого года. В январе он пережил клиническую смерть, а затем впал в кому. Симоньян тогда сообщила, что у мужа были проблемы с сердцем. Весной она рассказывала, что у мужа есть прогресс в состоянии.