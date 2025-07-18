Симоньян рассказала о здоровье Кеосаяна и сглазе

В состоянии телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна нет позитивных изменений и улучшений. Об этом в своем телеграм-канале рассказала его супруга и главред «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать», — написала Симоньян.
Так ответила она на вопрос подписчицы. Она поинтересовалась у Симоньян о здоровье мужа.
Резкое ухудшение здоровья у Кеосаяна произошло в начале этого года. В январе он пережил клиническую смерть, а затем впал в кому. Симоньян тогда сообщила, что у мужа были проблемы с сердцем. Весной она рассказывала, что у мужа есть прогресс в состоянии.
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