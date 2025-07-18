Причина в женщине: продюсер Пригожин раскрыл причину своего сломанного носа

Продюсер Пригожин раскрыл причину своего переломанного носа. Как оказалось, причина кроется в женщине. Правда, не известно, идет ли речь о нынешней жене или нет, признание мэтр шоу-бизнеса сделал в беседе с изданием NEWS.ru.
— Мужчина должен обладать мужеством защитить женщину, если ее кто-то обижает или оскорбляет. У меня были случаи, по моему лицу можно увидеть — сломанный нос и прочее. Это как раз за защиту женского пола, — сказал Пригожин.
Продюсер признался, что до сих пор пытается бороться с теми, кто оскорбляет женщин, более того, пытается даже тех, кто оставляет комментарии в социальных сетях. Впрочем, способы выследить и обнаружить неугодных хейтеров он не уточнил.
Ранее KP.RU сообщил, что Иосиф Пригожин готов отдать миллион рублей своему тренеру, если тот сумеет посадить его на шпагат. Занятия под руководством Самиры Мустафаевой уже начались. При этом поклонники в комментариях забеспокоились: не смущает ли супругу Пригожина Валерию эффектный тренер в коротком топе, которая активно взаимодействует с ее мужем.