Российские водители столкнутся с новыми штрафами за нарушение ПДД

В частности, увеличен размер штрафа за неподчинение требованию инспектора ГИБДД об остановке — за первое нарушение теперь грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет штраф в 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.