Российские водители столкнутся с новыми штрафами за нарушение ПДД

С 18 июля в России вступили в силу поправки в КоАП, ранее утвержденные президентом Владимиром Путиным. Эти изменения касаются штрафов и мер ответственности для водителей, нарушающих ПДД.
В частности, увеличен размер штрафа за неподчинение требованию инспектора ГИБДД об остановке — за первое нарушение теперь грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет штраф в 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.
Также введены новые санкции для грузоперевозчиков. За проезд через автоматизированный пункт весового контроля с превышением допустимых параметров владельцу грузовика грозит штраф в 600 тысяч рублей, а за превышение габаритов груза на 10 сантиметров — штраф в 150 тысяч рублей.
Кроме того, увеличен срок давности привлечения к ответственности за перевозку негабаритных грузов: если раньше он составлял два месяца, то теперь равен одному году.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с инициативой о возврате 50-процентной скидки на штрафы за нарушения ПДД.